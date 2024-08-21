謝姓、朱姓山老鼠去年4月在新竹某林班地伐取貴重木臺灣櫸，再將材積面積3.28立方公尺的台灣櫸運到宜蘭，以2.5萬元賣出，經林業署新竹分署竹東工作站巡查人員發現遭盜伐痕跡，報警處理循線追查到謝、朱兩人，新竹地院法官依犯森林法各處有期徒刑1年4月，緩刑4年，併科罰金130萬元。

謝、朱兩人去年4月18日，由謝男駕車引導不知情的范姓友人，駕駛大貨車載運怪手前往林業署新竹分署竹東事業區第109林班附近停放，謝男即駕駛怪手以鋼繩、鏈鋸等機具，伐取該林班地原始生長的貴重木臺灣櫸1株。

砍下材積3.28立方公尺的台灣櫸後，再由朱男駕駛大貨車，將盜伐臺灣櫸搬運至宜蘭縣，以2萬5000元價格販賣並交付予不知情的張男。經竹東工作站巡查人員於當年5月3日現地勘查，發現竟有盜伐痕跡，遂報警處理。

警方循線調查發現謝、朱兩人所為，並持搜索票查扣鏈鋸、怪手、680公斤櫸木板材等物。

新竹地院法官認為，森林資源具有國土保安、涵養水源、調節氣候、維持生態多樣性等多種公益及經濟效用，尤以貴重木不僅具高經濟且在生態上有其特殊價值，謝、朱兩人不思以合法方式賺取錢財，竟竊取森林主產物貴重木臺灣櫸木之犯行，恣意盜伐山林以變賣換價，嚴重破壞我國森林保育及生態環境之維持，更影響環境永續發展及生物棲所，所為實無足取，應予非難，

謝、朱兩人依犯森林法，各處有期徒刑1年4月，併科罰金130萬元。罰金如易服勞役，以罰金總額與1年之日數比例折算，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，判決確定後向公庫支付新台幣3至5萬元不等。