針對持續延燒的假帳事件，民眾黨中評會昨（20）日做出決議，時任民眾黨主席柯文哲競辦總幹事黃珊珊停權3年，資深媒體人李艷秋認為，這次決議只是做做樣子，她並點出假帳案爆發後3個關鍵動作，研判柯「靠向深綠、冷眼對藍」，想藉此過關。

李艷秋今在臉書發文表示，看到黃珊珊每天開記者會，說明99元雜支誤登為98元之類的帳，實在不得不搖頭，因為民眾黨都要團滅了，結果還繼續裝模作樣、假到最高點。她質問，柯文哲什麼都不知情？4月監院就因為資料不符，退回選舉獻金的申報，幾億的金額柯問都不問？真把支持者當草？「原來公開透明、理性科學，都是假的，無能與高傲是真的。」

李艷秋認為，柯文哲在假帳風暴這段期間，有幾個動作別有深意。首先，在日前民眾黨於高雄市舉辦的青年營中，找來前總統陳水扁當神秘嘉賓，「柯到底希望小草們從陳身上學到什麼經驗？」再來，在緊靠獨派的同時，不忘對國民黨酸言酸語、冷嘲熱諷，李艷秋指出，在假帳案爆發後，國民黨小心翼翼、溫言好語，還約束黨內不要攻擊柯文哲，就怕壞了藍白間的合作，但柯卻沒在沒客氣，劈頭就要國民黨不要說場面話。

第三，柯文哲還不忘拖國民黨下水，稱民眾黨「就是誠實申報，國民黨才報2億」，李艷秋除嗆問，執政的民進黨才報5億，柯怎麼不酸兩句？也點出，從柯文哲靠向深綠、冷眼對藍，可以預判只要民進黨放過，他就能過關，所以他會有更多向民進黨交心的動作，國民黨要想清楚，如果接下來柯的清廉出問題，國民黨會不會雙標對待？「如果會，就要讓支持者看不起了。」