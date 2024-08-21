因酒駕被開除黨籍的民眾黨新竹縣黨部前執行長林冠年日前爆料，指民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪7月去看一戶要價看上1.2億元的房子；陳也證實是因兒子快結婚先去看看。名嘴陳揮文批評，「不知道那些捐款給柯文哲、黃國昌的人做何感想？我要問這些小草，誰買的起1億2000萬的房子？」

名嘴陳揮文昨在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》表示，政壇最大八卦是陳佩琪去看1.2億的房子，被記者問到時陳佩琪還有點驕傲，說她兒子三十歲了快結婚成家，幫兒子買個房子。媽媽幫兒子當然沒問題，跟柯文哲媽媽挺柯文哲一樣，陳佩琪當然心疼她兒子，這沒什麼不對。

陳揮文質疑，問題是陳佩琪看的是1億2000萬的房子，「不知道那些捐款給柯文哲、黃國昌的人做何感想？」陳說自己不是仇富，但沒資格看1.2億元的房子，去看房會被當要飯的趕出來，行情還不到。

陳揮文也說，小草斗內都是義無反顧，民眾黨政治獻金、黃國昌直播斗內一開都是爆滿，搶著要捐款，「我想請問這些小草，你醒了嗎？你夢醒時分了嗎？你還要斗內給柯文哲，他的太太在幫他的兒子看房子，看1億2000萬，你住甚麼房子？你住1億2000萬的房子嗎？」

陳揮文大酸，「你住1億2000萬的房子，要斗內給他（柯文哲）我沒意見啊，那我就沒話講。我要問這些小草，誰買的起1億2000萬的房子？除非爸媽很有錢，年輕人有辦法買1億2000萬的房子嗎？不可能啦。」

陳揮文也說，「我要提醒這些小草，不要再捐了，自己辛苦賺來的錢，自己花就好，沒有一個政治人物或名嘴值得捐錢，這三個爛黨、這些爛政客、這些爛名嘴包括我在內，都不值得你捐錢。」