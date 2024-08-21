周三香港恆生綜合指數早盤暫跌193點或1.1%，為17317點。國企股(H股)指數跌1.5%。科技指數跌2.6%。
由於業績報告優異，連三個交易日大漲的京東，目前大跌近12%；此前彭博引述消息人士報導，零售巨頭沃爾瑪(Walmart)正尋求大量出脫京東持股，約1.45億股的普通股，套現約37.4億美元。
快手公布業績，遭多家券商下調目標價，目前跌逾10%。
汽車股普遍走弱，蔚來和小鵬跌逾3%。
在投資人獲利了結之下，美股周二收跌，金龍中國指數也跌3.95%。金價繼續維持強勢，油價則受壓。恆升指數低開197點。
周三香港恆生綜合指數早盤暫跌193點或1.1%，為17317點。國企股(H股)指數跌1.5%。科技指數跌2.6%。
由於業績報告優異，連三個交易日大漲的京東，目前大跌近12%；此前彭博引述消息人士報導，零售巨頭沃爾瑪(Walmart)正尋求大量出脫京東持股，約1.45億股的普通股，套現約37.4億美元。
快手公布業績，遭多家券商下調目標價，目前跌逾10%。
汽車股普遍走弱，蔚來和小鵬跌逾3%。
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