IC通路商增你強(3028)、汽車窗簾大廠皇田(9951)、廣隆(1537)等多檔個股將於今日(8/21)除息，增你強擬配1.967元股息、殖利率5.74%；而皇田擬配3.4元現金，殖利率近5%；另外蓄電池製造買賣廣隆(1537)配7元現金，殖利率也有4.8%。

增你強是老牌IC通路商，過去曾經連續26年配發股利，合計達48.75元，過去存股達人「股海老牛」也曾將增你強列為存股標的，主要是公司盈餘配發率接近9成，從2008年到今年連續17年殖利率沒有低於5%。

今年為了解決高庫存問題，增你強上半年增加降價力度，上半年毛利率5.6%，和去年7.4%相比略顯衰退，不過法人指出，因應第3季電子業旺季，增你強有機會調整獲利結構。增你強上半年營收181.94億元，年增20%，營業毛利10.32億元，年減7.9%，累計稅後純益1.8億元、年減21.5%，EPS為0.77元。增你強昨漲0.15元、收盤34.25元。

汽車零件大廠皇田連續15年發放股利56.2元，上半年獲利1.65億元，較去年衰退21%，EPS達2.21元。法人表示，過去皇田主要承接窗簾選配訂單，不過近年積極打入標配市場，先前已經獲得Rivian訂單，今年再獲日系安全氣囊布袋訂單，預計第3季量產，可望對營收有所挹注。（文章未完…全文見此）

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