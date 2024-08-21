據澎湃新聞20日從上海市經信委、市交通委、市貿促會、民航華東管理局等聯合召開的新聞發佈會上獲悉，經上海市政府批准，「2025首屆低空經濟博覽會（上海）」（上海國際低空經濟博覽會）將於2025年7月23日至26日在國家會展中心（上海）舉行，預計有500家展商參加，專業觀眾超過10萬人，並將設立低空飛行體驗區。

依大陸工信部賽迪研究院數據顯示，2023年大陸低空經濟規模達到了5060億元（人民幣，下同），年增速達33.8％；預計到2026年規模有望突破兆元大關。

其中，大陸eVTOL（電動垂直起降航空器）產業2023年規模達到9.8億元、年增77.3％；大陸民用無人機產業2023年規模達到1174.3億元、年增32％。2023年全國通用航空共完成飛行137.1萬小時，其中載客類和載人類飛行小時數分別同比增長55.1％和34.7％。

上海市國際貿易促進委員會副會長顧春霆介紹，2025首屆低空經濟博覽會（上海）以「啟航低空經濟，賦能千行百業」為主題，規劃總體規模10萬平方公尺，重點展示低空基礎設施、製造與配套服務等產業鏈，低空交通運輸、城鄉管理、商業融合應用、個人消費等應用鏈。

大陸國家會展中心（上海）公司總裁寧風在發佈會上透露，此次設置低空基礎設施、低空製造和配套、低空交通運輸、低空城鄉管理、低空商業應用、低空消費娛樂等6大板塊。

而博覽會也將透過主題展覽、專業論壇、對接活動、演示體驗等內容和形式，關注低空企業發展需求和應用場景落地方案，為低空經濟管理、研究、生產、服務與應用等展商和觀眾打造展示交流平台，並將設立低空飛行體驗區進行試飛體驗以及科普教育等活動。