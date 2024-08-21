陸系外資表示，維持聯發科2024年營收以美金計價將會有mid teen(14~16%)的成長表現，在天璣8300/9400訂單強勁的推動下，預計第四季可望優於預期，看好聯發科在旗艦市場持續增長，加上人工智慧推動的內容增長，將繼續扮演聯發科到2025年的關鍵驅動力，更可以支撐高毛利率。

陸系外資表示，聯發科即將推出得天璣9400，預計在OPPO、Vivo、小米智慧手機等導入下，將帶動市佔率，將其2024年、2025年銷量上調至450萬1300萬，比天璣9300高出60%。此外，也已經看到天璣8300的需求上升空間，主要來自小米。預計聯發科第三季、第四季營收季對季將為+1%/-4%，略高於預期。

陸系外資表示，除了智慧手機，聯發科的ASIC(客製化晶片)正在發展中，這主要是得益於其在先進節點設計、高速Serdes IP以及CoWoS後端方面的優勢。關於和輝達的合作，預計其NB和汽車解決方案將在今年8月至11月逐步流片。另外，除大陸車廠外，聯發科對進軍全球整車廠市場持積極態度。

總而言之，陸系外資將聯發科目標價上調至1390元，這是現在基於2025年本益比20倍為基礎預估，並給予優於大盤評等。