嵨開安旅將引進來自尼泊爾的瑜伽品牌Avata Wellness。（福泰提供）

台北市再添新飯店品牌，福泰飯店集團21日宣布旗下再添一生力軍，由福泰飯店集團董事長廖炳燿與經營團隊齊心打造的自創品牌「嵨開安旅」，飯店座落於台北精華地段忠孝復興站步行3分鐘，基地面積佔地約1100坪、樓高16層，預計於2025年春天開幕試營運。

嵨開安旅整體空間規劃包括1樓比薩外帶輕食區，5樓全天候供餐餐廳，除了提供以在地食材做出道地口味的菜色，美味的熟成牛排、瑜珈下午茶、多種純素選項也將成為未來的特色之一，6樓是自尼泊爾引進的瑜珈專業品牌Avata Wellness，7樓一隅的茶席採預約制品茗，7-16樓為客房樓層，擁有111間客房共5種房型，以「重新歸零」的設計理念營造空間氛圍，房內採用沉靜低彩度的大地色系回歸自然，全房使用綠建材環保材質，在熱鬧的東區裡鬧中取靜，反璞歸真。

自尼泊爾引進的瑜珈專業品牌Avata Wellness將會是飯店的最大亮點之一；Avata Wellness在2020年疫情嚴峻時期由Mr. Shiva Dhakal與Dr. Shovita Shrestha Dhakal夫妻共同創辦，推廣並實踐健康的生活方式，照顧每一個來到Avata Wellness學員的身心靈。

Mr. Dhakal在尼泊爾除了是一名成功的企業家，擁有旅行社、旅遊企劃宣傳公司、飯店、餐廳等，倡議旅遊永續發展，透過旗下營運據點回饋鄰近社區，為社會貢獻企業責任的理念不謀而合，在亞太旅行協會的引薦確認合作關係，嵨開安旅將引進 Avata Wellness 一系列的瑜珈、頌缽、冥想等課程到台灣，與旅客們共享健康和幸福之旅。

福泰董事長廖炳燿表示：「我想做的不只是一間飯店，而是在這個資訊爆炸、讓人無法喘息的時代，提供一個真正能讓人靜下來的地方；在一次旅行中認識了日本山伏修驗道的核心哲學『接受一切』，讓我獲得許多啟發，這與老莊的『無為』和尼采提出的『Amor Fati熱愛命運』概念異曲同工，接受生命一切所有，好的壞的、不可控制的，讓自己正念平靜，透徹清晰後才能做出最好的判斷，我們就是在這樣的概念下打造出嵨開安旅。」

嵨開安旅總經理吳宏一表示：「經營團隊的每一個部門透過各種方式詮釋品牌精神，讓所有旅客身心靈感到健康舒適，例如—讓人靜心、重新歸零的設計理念營造空間氛圍，讓人放鬆的瑜珈與頌缽課程，葷素同樂、依循節氣使用在地食材的餐飲體驗，打造市場差異化，『比恰到好處再多、或少一點點』的服務精神，目標讓所有旅客都能在我們打造的台北城市綠洲中感到安心幸福。」