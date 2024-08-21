在國民黨金門立委陳玉珍陪同下，由金門縣議會議長洪允典擔任團長，並帶領金門縣議員們及金門與台灣旅遊觀光業者，於21日下午一同前往北京進行訪問。此行22日預計將與大陸國台辦主任宋濤進行拜會，當面表達對儘速恢復兩岸觀光旅遊的期待。

陳玉珍21日上午向駐北京的台灣媒體發布新聞稿表示，兩岸關係的回溫如同接力賽一樣，需要「一棒接一棒」，有馬祖第一批陸客旅遊團打了頭陣，接著下來若能在大陸十一長假前，讓陸客團及自由行旅客有機會到訪金門，這正是兩岸繼續累積善意，良性互動，也象徵兩岸真正朝向全面恢復兩岸觀光旅遊向前邁進重要的一步。

至於陸委會說，「若中國大陸文旅部宣布把台灣列為開放地區，政府就願意讓團客過去」，陳玉珍說她也會「把話帶到」，希望能落實解除禁團令，進一步保障在大陸旅遊的台灣遊客權益。

該團由金門縣議會議長洪允典擔任團長帶領金門縣議員們，由金門立委陳玉珍陪同，同行還有台灣旅行業品質保障協會副理事長陳怡璇、金門縣旅行商業同業理事長翁炳信以及金門旅遊發展協會常務監事馬志亮等人。

陳玉珍提到，今年從「0214金廈翻船」及胡姓釣客滯留大陸等突發事件，確實讓兩岸關係一度降到了冰點。但近期以來，不論是罹難大陸船員終於魂歸故里，以及胡姓釣客順利返金，澎湖4名船員也緊接著順利返台，金廈海域船難相互人道救援等，顯示兩岸只要有良性的互動，就會朝著好的方向發展。

陳玉珍說，4年前突如其來的全球疫情，使得兩岸間熱絡的觀光旅遊往來受到阻隔。但隨著疫情遠去，全面恢復兩岸觀光旅遊卻「命運多舛」。以金門來說，看到馬祖迎來第一批的陸客旅遊團，讓向來對大陸人民最友善、強調「金廈共飲一江水」、「兩岸一家親」的金門鄉親，內心真的是「五味雜陳」。因為陸客無法來金門觀光旅遊，不僅是金門觀光旅遊產業哀鴻遍野、叫苦連天，更使得金門地區的零售業、服務業也無法隨之受益。

因此，在陳玉珍與國民黨團立委的積極推動下，趕在7月16日立法院休會前，立法院通過了「要求政府解除人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光」的決議。她說，這個決議正是代表著台澎金馬全體人民期盼能夠早日實現全面恢復兩岸觀光旅遊，也代表著台澎金馬對持續走向和平穩定發展的堅持。

除期盼陸客來金早日實現外，陳玉珍也說道，包括開放陸生來金門就學、建構金廈海域的農漁貨交易平台以及建議金門地區金融機構能在廈門設點等與金門發展攸關的議題，她也會利用與宋濤見面的機會，當面提出建言。陳玉珍期盼此行能夠一切順利，達到正面效果，真正表達出金門鄉親及廣大台灣民眾的心聲，讓全面恢復兩岸觀光旅遊的目標早日實現。