民眾黨主席柯文哲政治獻金案爭議持續，又遭爆出監院早在4月就查出收支不符，柯昨（20）日堅稱不知道，時任競選總幹事黃珊珊則遭停權3年。前黨員分析，黃作為柯政治上的防火牆，不能倒也不能被開除，否則立院裡面沒有人可以制衡民眾黨立委黃國昌，雖然對柯來說，黃參選與否都不會當選，但仍會少一個和國民黨叫牌的籌碼。

前民眾黨中央委員張益贍指出，時任競總財務長李文宗只是一般黨員、政治人物，也是柯的高中同學，作為柯在金錢方面的防火牆，黃珊珊則是政治的防火牆，不能倒也不能被開除，否則立院裡面沒有人可以制衡黃國昌，雖黃不做黨團幹部，但還是可以影響黨團立委意見。

張益贍分析，停權3年大約等於是開除，畢竟作為政治人物參選最重要，但停權後不能參選，但對柯來說，黃參選也不會當選，但是如2022年地方大選，在北市棄黃保台北市長蔣萬安，在新竹棄時任國民黨候選人林耕仁保新竹市長高虹安，少黃還是有計算上的損失，減少和國民黨叫牌的籌碼。

張益贍預估，民眾黨遭藍綠夾擊，支持者也看不下去柯的誠信，內部組成也很容易發生內鬥，包含「2年條款」要求當選的不分區立委任期2年後辭職，因此明年下半年可能發生內鬥，把柯鬥掉才能更改柯的規定，且本來就不是同一群人，創黨元老、前立委蔡壁如又遭發配邊疆，加上柯喜歡別人迎合，身邊的人不會提醒柯有錯，柯就會不斷犯錯。

民進黨台北市議員顏若芳也說，政治獻金申報時，除柯文哲的聯絡方式外，也會再填其他可以連絡上的人，接到通知的人和監院告知要補正財務，監院才會再打開系統，柯文哲不知道監院通知根本難以成立。