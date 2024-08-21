據美國之音報導，歐盟委員會當地時間8月20日公佈了對中國電動車最終關稅稅率的建議，歐盟還啟動了對中國清潔技術廠商是否存在向歐盟市場傾銷補貼產品，以及中資企業在歐盟境內運營中是否不公平地從補貼獲益的專項調查。與此同時，歐中貿易糾紛遠非電動車這麼單純，歐盟調查分五路展開。

歐盟高級官員表示，這些措施的目的是為了防止不公平競爭和市場扭曲。

比亞迪、吉利和上汽集團的稅率從7月份公佈的稅率稍有下調。比亞迪從之前的17.4％下調至17％，吉利從之前的19.9％下調至19.3％，上汽集團從之前的37.6％下調至36.3％。這些企業實際繳納的關稅稅率是在這些數字之上再加上目前歐盟對電動車徵收的10％的進口關稅。特斯拉的關稅稅率被暫時定在9％，低於之前確定的20.8％。

此外，歐盟調查分五路展開：

馬口鐵：歐盟委員會在5月16日開始冷軋電鍍錫薄鋼板的「鍍錫鐵」或「馬口鐵」啓動了反傾銷調查。

歐盟官方公報稱，此次調查是依據歐洲鋼鐵協會（Eurofer）的投訴進行的，調查計畫在14個月內完成，可能會在7到8個月內徵收臨時關稅。

木地板進口：應歐洲實木複合地板聯合會的投訴，歐盟委員會於5月16日對進口木地板發起反傾銷調查。正在調查的產品是組裝多層木地板。竹子地板或表層為竹子的地板不在調查之列，馬賽克地板也不在調查的範圍內。

醫療器械：歐盟官方公報4月24日稱，歐盟委員會對中國公共採購醫療器械啓動調查。此次調查是首次依據歐盟《國際採購工具》進行的調查，調查的目的是防止相關國家不公平地偏袒國內供應商。如果歐盟委員會發現歐洲供應商進入中國市場沒有得到公平的待遇，歐盟可能會對中國醫療器械公司參與歐盟公開招標施加限制。調查計畫在9個月內完成。不過，歐盟委員會有權將這一期限延長5個月。

風力渦輪機：歐盟反壟斷專員瑪格麗特·維斯塔格(Margrethe Vestager)4月9日表示，歐盟正在調查中國輸往歐洲的風力渦輪機供應商獲得的補貼。維斯塔格表示，它將研究西班牙、希臘、法國、羅馬尼亞和保加利亞的風電開發，但沒有透露具體公司的名稱。中國方面表示，這項調查是對中國企業的歧視，是貿易保護主義。

太陽能電池板：歐盟委員會於五月結束了對參加羅馬尼亞太陽能園區公開招標的中國公司的調查。此前受到調查的公司--上海電氣和隆基綠能科技有限公司旗下子公司退出了調查。