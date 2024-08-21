2026新北市長大選備受矚目，潛在人選包括新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川、民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委洪孟楷、民眾黨不分區立委黃國昌等人，20日《TVBS》民調中心發布最新民調，數據指出藍綠白三腳督情況下國民黨最佳人選就是李四川，對此，劉和然今（21）日回應，民調高對藍營是好事，自己也會繼續拚市政讓大眾看見成果。

劉和然數個月來頻跑行程，也積極受訪，遭外界猜測是為2026新北市長選舉鋪路，不過最新民調仍顯示「略輸李四川」，劉和然表示，與李四川是多年老友，同為事務官出身，相信只要持續努力就能被市民看見，且李四川民調高對藍營也是好事一樁，那距離選舉還有2年的時間，會持續關心市政，為新北做更多貢獻。

至於民調結果是否影響參選意願，或是更積極爭取藍營內部支持，劉和然回應，現在談這個還太早，沒有所謂爭不爭取支持的問題，目前就是持續努力在工作岡位上，做出成果讓市民看見。

至於自家副市長民調略輸台北市副市長，新北市長侯友宜是否會出手協助，侯友宜表示，離選舉還有一段時間，現在就是各司其職，並持續推動新北建設及發展。

侯友宜也被點名劍指國民黨主席大位，而最強力競爭對手就是台中市長盧秀燕，侯友宜回應，跟盧秀燕在市政方面有非常密切的聯繫，沒有所謂較勁，一切以市政交流、經濟發展為主。