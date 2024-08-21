繼立委期間涉貪助理費案一審遭判7年4月有期徒刑而被停職的新竹市長高虹安，另外也被本名陳時奮的旅美教授「翁達瑞」自訴指控涉嫌誹謗罪案，台北地院21日判決高虹安10月徒刑；高虹安今天上午透過助理回應表示，她深感遺憾，並將提出上訴，謝謝各界關心。

旅美教授陳時奮於2011年9月間在臉書以標題「被指導教授除名的高虹安」發文，指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了」等語，同年10月間再度在臉書發文，指「高虹安沒有自己的博士研究」。

高虹安對此向台北地檢署提告陳時奮涉加重誹謗罪嫌。檢察官比對資策會研究報告、相關期刊論文及高虹安的博士論文，查出有18處內文相同近似、圖樣相同、表格內數據相同的狀況，認為陳時奮經合理查證並仔細比對後發表言論，將陳時奮不起訴處分。

陳時奮認為，高虹安意圖使他受到刑事懲戒或處分，向台北地方法院提起刑事自訴，控告高虹安涉嫌刑法誣告罪。

高虹安則表示，當年提告陳時奮先生時，並未憑空捏造事實或證據，無論是美國校方兩度給予學術論文無不當之函文，或資策會於110年已啟動內部調查並回覆高虹安「無智財權違法」，這些證據並經法院採為資策會自訴案不受理判決之證據，足可證明她本人並無誣告之故意，更無捏造事實或證據。

對於與誣告罪成立要件相悖的判決，她深感遺憾，並將提出上訴，謝謝各界關心。