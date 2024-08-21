大陸高端購物中心一直給人「活得很滋潤」的印象，但近期部分主營高端購物中心的地產商披露財報，上半年商場銷售額及物業租賃收入下滑成了一個普遍現象。與此同時，一些主打居民消費的次高端或綜合零售性質的商場，卻迎來了消費復甦。

第一財經報導，過去20多年來，以投資開設高端購物中心、引來頂級奢侈品入駐銷售為主要業務模式的恒隆地產，其在大陸的租賃收入以人民幣計算持續增長，每年都創新高，即使在3年疫情期間，升勢也從未間斷。但這樣的上升勢頭在今年上半年戛然而止。

物業租賃收入是恒隆長期以來占大頭的主要收入來源。據恒隆近期發布的2024年半年報，該公司雖然總營收較去年同期增加15％至63.8億港元，但整體物業租賃收入下跌7％至51.51億港元。其中大陸33.4億港元的租賃收入，與去年同期相比減少2.1億港元。

同樣的情況，也出現在太古地產的財報中。據該公司8日發布的2024年中期財務報告，太古旗下高端購物中心北京三里屯太古里、成都太古里、廣州太古匯、北京頤堤港和上海興業太古匯的零售銷售額較2023年同期分別下跌4％、17％、9％、4％及20％。

值得關注的是，銷售額的下滑在高端商業地產領域較為明顯，而部分次高端或者走平民消費路線的購物中心，反而迎來了一波復甦。該趨勢在去年就有所體現，譬如以周邊居民消費為主要銷售額來源的上海商場「環球港」，據媒體統計，2023年創下了人民幣203億元的銷售額，增長超40％。

對於上半年高端購物中心收入的走低，大陸某大型地產集團的商業地產投資人士表示，這主要反映出奢侈品消費的疲軟，由於在商業地產領域，針對奢侈品大牌的租金收取方式以收取銷售額提點為主流，導致了商場租金收入的同步降低。

瑞銀研報顯示，今年以來（1月至7月）大陸奢侈品銷售額下跌約10％，5月至6月跌幅加大，預計今年下半年至2026年，奢侈品牌可能會放緩在中國大陸開設門店的步伐，商場可能需要減租或轉型以留住奢侈品牌租戶，由於高端購物中心建設周期至少需要4年，即將開業的高端商場也將面臨租金壓力。