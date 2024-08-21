《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》中國職業聯賽（LPL）夏季季後賽進入最後階段，晉級４強的隊伍，分別是BLG（Bilibili Gaming）、TES（Top Esports）、LNG（LNG Esports）及WBG（Weibo Gaming），賽事將於本週三（8/21）續行，由BLG對上TES，比賽精彩可期，虎牙直播、Twitch、Youtube上都有直播，切勿錯過，分析如下：

8/21（三）18:00，TES戰隊 @ BLG戰隊，推薦：不讓分「BLG戰隊」勝

先說TES，在前一個階段的「組內賽」中，以戰績6勝2敗（勝率75%）、排名第3的成績，直接晉級季後賽的第3輪。季後賽TES的狀態不錯，首場比賽對上AL（Anyone’s Legend），順利以3：1的比數，漂亮擊敗對手。接下來的第４輪比賽，TES對上「組內賽」戰績第2的LNG，更是以直落3的比數，取得完全勝利。TES的中、下兩路－Creme和JackeyLove在季後賽持續發力，不僅Creme拿下2.9／1.6／5.6（擊殺數／死亡數／助攻數，以下同）KDA值5.3的表現，就連JackeyLove也減少許多過去常見的失誤，打出4.3／0.9／5.3（KDA值10.7）的成績，兩人合力，幫助隊伍拿下勝利。隊伍數據方面，TES在季後賽的戰損比（Kill to Death ratio）1.52，平均每局11.7個擊殺數、7.7個死亡數，在季後賽13支隊伍中（含入圍賽的3支隊伍）排名第３。

再說BLG，在前一個階段的「組內賽」中，以戰績７勝1敗（勝率88%）、排名第1的成績，直接晉級第4輪賽事。相較於春季賽近乎「無敵」的狀態，進入夏季賽的BLG，在聯賽內的宰制力有些不如以往。不過，雖然選手的狀態尚未調整至最好，但對LPL的其他隊伍來說，BLG仍是一支實力強勁的隊伍。季後賽第4輪比賽，BLG遭遇「組內賽」戰績第4、實力不弱的WBG，仍是以直落3的比數輕鬆拿下勝利，由此也能看出BLG選手在聯賽內「出格」的戰鬥力。隊伍數據方面，BLG在「組內賽」的戰損比1.42，排名第1；進入至季後賽目前的戰損比高達2.48，平均每局22.3個擊殺數、9.0個死亡數，在季後賽13支隊伍中，排名仍是第1。

TES和BLG都是LPL的頂尖隊伍，可以預期將會場龍爭虎鬥的比賽，勝負難料。不過，若考慮兩隊今年度的對戰紀錄，BLG勝多輸少，贏面較大，推薦可買不讓分BLG勝。