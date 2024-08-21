台南市1名41歲男子昨（20）日深夜11時許，駕駛轎車在台20線玉井大橋段，不慎失控自撞、車頭全毀，男子一度受困車中，台南市消防局出動玉井、楠西分隊2車4人趕抵救援，破壞車門將男子救出時，已無生命跡象，緊急送醫搶救後傷重不治。

據警方初步了解，駕駛酒測值0，住台南市東區，昨日不明原因要從台南市開車到玉井吃東西，家屬抵達玉井警分局正協助釐清案情。全案由警方調查釐清中。

台南市41歲男子在台20玉井大橋段自撞，消防隊員趕至搶救。（民眾提供／寶智華台南傳真）
台南市41歲男子在台20玉井大橋段自撞，消防隊員趕至搶救。（民眾提供／寶智華台南傳真）
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