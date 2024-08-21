53歲男星柯叔元，今（21日）被周刊報導秘密再婚一年，妻子還被爆料離開上一段婚姻不久，就為了嫁給他而跟家人斷聯。稍早，柯叔元發文承認已低調再婚，而兩人交往時都是單身，否認介入別人婚姻。

柯叔元坦承週刊報導再婚的消息，也極力撇清介入他人婚姻的指控；強調和太太結婚是因為兩人在對的時間相知、相愛、相互珍惜，「我們開始交往的時候，兩人都是單身，什麼叫做『介入別人婚姻』？」不滿有媒體未經過查證就報導，下了跟事實不符合的標題，損害夫妻倆的名譽。

柯叔元。（柯叔元臉書）
柯叔元。（柯叔元臉書）

柯叔元強調：「我和我太太結婚是有台灣法律幫我們見證，因為珍惜緣分而結婚，對於不實的標題報導，及有心爆料者不實的謠言、臆測對我造成的傷害，我會保留法律追訴權。」同時喊話，要求更正不實的報導內容。

最後，柯叔元感性地說，人生下半場能找到相知相惜的牽手，既幸運也很珍惜，盼望外界能給予祝福，他也會好好保護太太，不讓她受到任何傷害。

柯叔元全文。（柯叔元臉書）
柯叔元全文。（柯叔元臉書）

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