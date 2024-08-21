今年適逢台南400年，台灣高鐵公司規畫高鐵假期「台南400」專案，2人同行、其中1位身分證字號同時有「4」與「0」，即享每筆訂單折扣400元。另9月30日前高鐵假期也推出「小資精省．限定優惠」快閃專案，提供旅客獨家優惠的價格，以台北出發入住「頭等艙飯店高雄站前館」為例，高鐵來回車票加住宿，最低每人只要2980元，相當於搭高鐵就送住宿，歡迎旅客把握暑假尾巴，立即下訂出遊玩一波。

高鐵假期「台南400」專案大放送 身分證字號「4」＋「0」現折400元。（台灣高鐵提供／蔡明亘台北傳真）

以平日2人同行、台北出發入住「煙波大飯店台南館」為例，折扣後每人最低只要3，250元起。（台灣高鐵提供／蔡明亘台北傳真）

台北出發入住台中葉綠宿．茶覺旅，每人最低也只要1，745元起。（台灣高鐵提供／蔡明亘台北傳真）

「台南 U.I.J 友愛街旅館」與日本設計品牌「minä perhonen」聯名，推出以「森林巡遊」為設計主題之全新空間。（台灣高鐵提供／蔡明亘台北傳真）

台灣高鐵表示，高鐵假期「台南400」專案特別與煙波大飯店台南館、和逸飯店台南西門館、台南禧榕軒大飯店等13家優質飯店合作，即日起至10月31日，只要2人同行其中1位身分證字號同時有「4」與「0」，整筆訂單即享折扣400元；以平日2人同行、台北出發入住「煙波大飯店台南館」為例，折扣後每人最低只要3250元起，高鐵假期「台南400」專案絕對是暢遊府城超值首選。

高鐵假期「台南400」專案合作飯店也同步推出主題式體驗套裝產品，提供喜愛潮流或是藝文的旅客不同入住體驗，例如「天下南隅」飯店則推出亞州首間日本潮牌Beams主題房，提供沉浸式的品牌使用體驗；「台南 U.I.J 友愛街旅館」則不僅主打小野麗莎演唱會專案，更與日本設計品牌「minä perhonen」聯名，推出以「森林巡遊」為設計主題之全新空間，搭配風格策展及選品，希望帶給旅客不一樣的感受，是喜愛日系潮流、藝文活動的旅客不可錯過的選擇。

同時，由文化部主辦的2024年「台灣文化創意博覽會」將於8月23日至9月1日首度移師台南舉辦，地點就在高鐵台南站旁的大臺南會展中心及台南城區，合辦台南市政府以「Lesson ：D」為主題策展，並以夜光台南為概念規劃一系列精彩活動，歡迎想參訪文博會的旅客，多多利用高鐵假期「台南400」專案參觀文博會。

另外，高鐵公司特別推薦高鐵假期「花魁車地景公園」行程，不僅有專人導覽地景公園，還可進入車室參觀；行程更結合台南市區的知名美食小吃以及特色景點，高鐵TGo會員每人再加贈400點，也非常適合旅客深度探訪府城迷人面貌。

至於想去其他城市的旅客，高鐵假期即日起至9月30日特別推出「小資精省．限定優惠」快閃專案，搭配北、中、南多家飯店，以平日2人同行，台北出發入住頭等艙飯店高雄站前館為例，每人最低只要2980元，相當於搭高鐵就送住宿；平日二人同行，台北出發入住台中葉綠宿．茶覺旅，每人最低也只要1745元起。