統一期貨指出，外資周二日盤加碼41口空單，夜盤加碼1,074口空單，今開盤前未平倉淨空單增至39,242口；十大特定法人減碼2,298口空單至12,146口。外資外盤小幅加碼作空，空單水位仍高，依舊偏空；十大特法減碼空單，轉為中性偏空。

台新投顧表示，國際股市回穩，美股四大指數快速進入反彈格局，帶動台股也走高，然電子股今年以來漲幅已高，導致指數攻擊力道相對弱。目前指數位置賣壓沉重，若能補量至5千億元以上，則加權指數有望向上突破反壓；操作方面，部分進入旺季、業績前景佳的類股仍有動能，可擇優布局。

觀察臺灣期交所內的商品報價，微台指跌129點、報22,306點；電子期跌10.9點、報1,195.95點；金融期漲2.2點、報2,043.2點；富櫃200期參考價10,659點、報11,023點；永續期參考價11,676點；生技期參考價4,430點；半導體30期參考價6,154點；航運期參考價180.45點。

國外指數期貨、商品期貨部分，美國那斯達克100期跌77點、報19,832點；美國費城半導體期跌105點、報5,179.5點；英國富時100指期參考價8,363點。臺幣黃金期貨參考價9,731點；布蘭特原油期參考價2,472點。