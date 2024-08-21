歐陽龍與傅娟的大女兒歐陽妮妮，與男星張書豪2020年拍攝《腦波小姐》傳出假戲真做，今年6月張書豪求婚成功，隔月小倆口登記結婚；傳出全因歐陽妮妮帶球嫁才趕進度，而歐陽龍沒否認。今(21日)週刊報導，歐陽家上下對此封口到底的原因，全因未滿3個月不能公開的習俗。據知，歐陽妮妮目前已懷孕2個月。

先前張書豪就意有所指表示，要為了重要的人及下一代決定戒菸。據《鏡週刊》報導，歐陽妮妮要當媽媽的事全家族的人都知悉，傅娟更曾親自跟親友宣布喜訊。上月中《CTWANT》也拍到歐陽妮妮帶張書豪跟朋友聚餐時，歐陽妮妮突然表演蹲下運動，朋友接著喜孜孜地伸手摸摸歐陽妮妮的肚皮，似乎也跟這對新人一起期待新生命的到來。

歐陽妮妮上月被拍到讓友人大方摸肚子。（圖／CTWANT資料照）

歐陽妮妮最近常分享預習帶娃影片。（圖／翻攝自歐陽妮妮Nini小紅書）

報導中指出，由於歐陽妮妮懷孕未滿3個月，才暫時無法公布此事。而媒體先前問歐陽龍，女兒是否雙喜臨門？他沒否認表示：「如果是，當然也祝福啊！」對於是否要當爸爸，張書豪透過經紀人也沒否認，表示「謝謝關心，有好消息會跟大家分享」。

歐陽妮妮（右2）疑穿孕婦裝幫妹妹歐陽娣娣慶生。（圖／翻攝自歐陽娣娣Didi小紅書）

網友留言抱怨被歐陽妮妮踢出直播間。（圖／翻攝自歐陽妮妮Nini小紅書）

而歐陽妮妮最近也常在小紅書分享跟張書豪預習當爸媽的影片，可見兩人陪伴幫忙帶親友的小孩，都露出甜蜜笑容。本月初兩人更一起去看李榮浩演唱會，但引來網友在下方留言爆料說：「妮妮直播間說一句辛苦孕媽媽了，就被踢出直播間，寶寶好委屈」，其他網友則回：「別放心上，直播間是為了賺錢，她不需要你關心而已」、「我是第一次被踢，長見識了」。