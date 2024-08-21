中市蔡姓保母2022年間對姚姓女童「小桃子」施虐致死案，台中地院國民法官法庭認定蔡女因情緒失控、未加思索施暴，傷害「小桃子」耳朵、大力搖晃，造成她右耳廓瘀傷、受虐性腦傷等傷害致死，今年4月依傷害致死等罪判9年3月。案經上訴，台中高分院今天（21日）判決駁回，維持原判。

中市清水區蔡姓保母，2022年11月8日下午發現她照顧的1歲多「小桃子」雙手癱軟、陷入昏迷，緊急開車將她送醫急救，經手術搶救，醫治近月後，「小桃子」因顱內出血併發缺氧性腦病變、肺炎及引發多重器官衰竭不治。

檢方調查，姚母自2022年8月起受雇蔡女擔任保母，每周一至周五上午7時15分至下午17時45分，在她清水住處照顧「小桃子」，每月托育費1萬5000元。

姚父同年11月3日上午將身體無異狀的「小桃子」送到蔡女住處托育，蔡女以外力撞擊或扭轉耳朵方式施暴，，姚母當天帶「小桃子」回家時發現她耳廓瘀傷。

姚父11月8日上午將「小桃子」送到蔡女處，經蔡女用力搖晃導致她受急性硬腦膜下出血、腦血腫及雙側瀰漫性視網膜出血等傷害，蔡女下午3時許發現小桃子昏迷緊急送醫。

檢方會同法醫相驗鑑定後，認為傷勢及臨床表徵符合「受虐性腦傷」診斷，推估女童送醫前遭施虐，依《兒童及少年福利與權益保障法》的成年人故意對兒童犯傷害罪]及傷害致死罪起訴。

台中地院國民法官法庭審理案件，以蔡女因依時情緒失控、未加思索，而動手傷害「小桃子」的耳朵、徒手大力搖晃，造成她右耳廓瘀傷、受虐性腦傷等傷害，在今年4月審結，依成年人故意對兒童犯傷害罪及傷害致死罪判刑9年3月。

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