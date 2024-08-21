南僑(1702)7月稅後純益4698萬元，月減51.56%、年減24.98%，每股純益0.19元，前7月稅後純益6.76億元，年增54.61%，每股純益2.73元。

南僑旗下皇家可口啟動在台上市上櫃IPO案，由凱基證券任主辦券商，預期將在第四季登錄興櫃交易。皇家可口由南僑控有99.65%股權，目前股本7億元，生產杜老爺冰淇淋、急凍熟麵，今年上半年營收年增16.47%，其中並以冰品的營收成長幅度最大。

統一搶攻秋節送禮商機，再度推出限量2556組的滿漢御品禮盒搶攻禮品市場，據了解，高單價的滿漢御品禮盒一年銷量超過2.4萬碗，滿漢御品禮盒更是紅到國外，今年8月更以台灣精品牛肉麵禮盒代表進軍韓國市場，搶攻國際市場。

統一受惠統一本業及轉投資統一中控及統一超商等獲利穩健，上半年合併營收3,208.76億元，年成長19.4%，上半年歸屬母公司淨利114.43億元，年成長2.1%，每股盈餘(EPS)為2.01元，較去年同期1.97元增加0.04元。