圓剛董事長郭重松表示:「GO Series系列產品的推出,展現了我們致力於提供便攜式產品的承諾,無論用戶身處何地,都能提升創作與工作品質。『Your Essential Go Anywhere』是這個系列的核心宗旨,專為滿足行動用戶與創作者的需求而設計。」他進一步強調,X'TRA GO GC515作為該系列的首發產品,以完美的影像擷取和一鍵錄製功能,為使用者提供卓越的創作、遊戲和行動工作體驗。

此外,GC515的擴充底座可穩固放置多種掌上型主機,為用戶提供全方位的創作與裝置連接解決方案,提升使用效率。隨著「X'TRA GO GC515多功能影像錄製充電座」的推出,圓剛還將陸續推出更多GO Series系列產品,包括備受期待的ELITE GO GC313Pro影像擷取充電器、CORE GO GC313影像傳輸充電器、Versati go AM310G2電容式麥克風和Flexi go BA311L麥克風支架,敬請期待這些實用且提升創作品質的新品上市。

圓剛今年上半年EPS為-0.13元,合併虧損為1785萬元,上半年圓剛營業費用仍達9.97億元,年增3.5%。