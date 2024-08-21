24節氣中的處暑明（22日）報到，命理專家羅雲蔚老師在臉書上分享，雖然秋季名義上已經來臨，但暑氣仍未完全消退，正處於「爭秋奪暑」的階段，這時有些人將因氣候的改變，對財務運勢發生影響，其中天秤、摩羯、巨蟹3星座財運特別旺。

▌TOP 3 天秤座

天秤座處暑時能靠人際關係得到不少賺錢機會，朋友和社交活動對財務狀況有幫助，而在這些圈子裡遇到的一些貴人，可望提供財務支持或投資機會。

與此同時，你們的理財能力和投資策略也會大幅提升，可能會遇到新變化帶來意外的收入，甚至獲得繼承財產，這段時間，透過高等教育、旅行或國際業務賺錢的機會也會增加，如果從事這些方面的計畫，財運會特別好。

▌TOP 2 摩羯座

摩羯座處暑時將得到不少賺錢的機會，你們會感受到自己能量滿滿，工作效率提高，這些都會直接轉化為更高的收入，而且在工作環境中也能找到更多機會，讓財富穩步增加，此時若有機會出國參訪，這些經驗也會帶來新的財源。

處暑時你們的直覺和洞察力會變得格外敏銳，能夠發現賺錢的好機會，做出有利的財務決策，可避開風險，增加收益，部份摩羯座則因為他人的支持，能得到有利的投資項目或商業機會。

▌TOP 1 巨蟹座

巨蟹座處暑時賺錢能力和理財技巧將有所提升，更懂得如何賺錢和管理財富，同時溝通技巧也會變得更加靈活，這對於談判和商業交易非常有利，可能因此帶來更多收入，此外，還可能發現自己在幕後工作或是秘密計畫中，可以獲得額外的財務收益。

某些偏財性質的活動，例如娛樂活動或投資彩券之類的，也能帶來意想不到的財務機會，而你們的愛好和興趣也可能變成一個新的收入來源，或是在創意產業中找到賺錢的機會。當然，此時還可能遇到貴人，給予意外的財務支持和機會，讓你們的財務狀況更上一層樓。

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