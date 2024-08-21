綠委林宜瑾辦公室遭搜索 韓國瑜發聲證實了 @ChinaTimes

檢調今（21日）早前往賴清德總統嫡系、民進黨立委林宜瑾中興大樓國會辦公室搜索，引發外界震驚。立法院長韓國瑜辦公室表示，依法及過去慣例院方派人陪同，但基於偵查不公開，院方對案情並無所悉。

民進黨立委林宜瑾。（本報資料照片）

今天一早檢調前往賴清德總統嫡系、民進黨立委林宜瑾中興大樓國會辦公室搜索。據了解並非北檢發動，而是台南地檢率隊北上偵辦，案情疑似與助理費有關，也有一說是與標案有關。媒體人黃揚明在臉書分享相關新聞，提到林宜瑾是生日8月25日，「搜索國會的關鍵是院長要同意」。

據《ETtoday》報導，韓國瑜辦公室對此表示，有關今早檢調搜索本院委員研究室，係依法及立法院往例由檢方通知院方後，院方派人陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。

林宜瑾稍早在臉書發文表示，會配合法調查釐清案情，「清白太廉價大家都會講，日後就讓證據說話，司法終將證明我的坦蕩。」