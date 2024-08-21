高市壽山動物園攜手在地28間旅宿，推出動物園主題套房及超值優惠。（高市觀光局提供）

期間限定的「光室咖啡x我不是胖虎」聯名商品。（高市觀光局提供）

高雄福華大飯店加碼推出升級版動物園住房專案。（高市觀光局提供）

抓住暑假尾巴，高市壽山動物園攜手在地28間旅宿，推出動物園主題套房及超值優惠，規畫動物園套裝一日遊程，並與Xpark推出雙館聯票、推出期間限定的「光室咖啡x我不是胖虎」聯名商品等，搶攻親子旅遊商機。

觀光局長高閔琳表示，壽山動物園暑期推出全台12歲以下兒童免費入園，並配合國人夏季外出時段規畫周六、日延長營業至6時30分。為滿足遊客住宿需求，動物園攜手御宿商旅、河堤商旅、花鄉旅館、靉嗨文旅集團等28間旅宿業者加入聯「萌」，推出動物園暑期住房專案，住宿即贈送動物園門票。

其中，高雄福華飯店推出動物園套裝行程住房專案大受旅客青睞，1年來吸引近千名親子族群至高雄旅遊，近日更與Haagen-Dazs冰淇淋合作推出加碼升級版住房專案，希望大小朋友在高雄共創美好的盛夏回憶。

「和逸飯店」推出「動物園郊遊趣」住房專案，結合票券及動物認養，讓遊客在住宿之餘也能輕鬆完成公益心願。「福容飯店」則從大廳打卡牆、房卡套到電梯都能看到Q版可愛動物，並將17至20樓的高樓層山景房，打造成「草地野餐」、「沙灘度假」、「慶祝派對」共12間動物園主題房。

壽山動物園園區內以大片落地窗引光入室，由黑猩猩舊籠舍改造而成的「光室咖啡」，變身為網美餐廳，讓遊客感受從籠舍往外觀賞視角與獨特的景緻。「光室咖啡」即起至9月8日與人氣貼圖IP「我不是胖虎」聯名推出「胖虎遊園記——壽山動物園篇」，包括「胖虎不胖」聯名餐點、運動毛巾、手機夾片掛繩等，另推期間限定的「光室咖啡x我不是胖虎」奶蓋黑糖珍珠飲品。

此外，為慶祝與Xpark借殖的水豚進展順利，壽山動物園也推出聯票優惠；9月1日前於知名售票平台Klook購買暑期限定的優惠聯票，享有售價600元的雙館入園門票優惠價，持聯票至2館消費另享餐飲及指定商品9折優惠。同時，園方也與雄獅旅遊合作推出高雄壽山動物園的主題遊程，提供更多出遊的選擇。

觀光局表示，暑期活動精彩不斷，壓軸登場的「高雄海洋派對」、「台日大港水果祭」，8月24、25日將在愛河灣周邊及高雄流行音樂中心舉辦；9月有「高雄愛•月熱氣球」活動，可於月世界搭乘熱氣球，欣賞有如土耳其卡帕多奇亞的惡地景觀。入秋以後還有全台最大戶外凹豆（outdoor）野外野營體驗的「wild wild野生活」、鹹酥雞嘉年華等活動，歡迎國內外遊客親自體驗高雄的美食與自然風光。