一般人飲料沒喝完，就是冰在冰箱，隔天再喝。不過，毒物學專家招名威表示，飲料中的糖分會供養細菌生長，細菌數容易超標，以現今檢驗標準來看，若喝下700c.c.的含糖飲料，至少喝進了7000 CFU的細菌，比起馬桶每單位1400CFU，還高出很多，建議沒喝完的飲料，還是丟了吧。

招名威在臉書「招名威教授 毒理威廉」PO文指出，夏天保存飲料很麻煩，原因在於2件事，首先是糖分，容易讓人變胖，糖分也會提供給細菌當食物，且因為夏天大家常常宅在冷氣房內，身體會有非夏天的錯覺，不知不覺有過量攝取熱量的狀況。

招名威指出，其次就是生菌數超標的問題，生菌數很難控管，取決在環境、人員操作、器材，和飲料本身的材料，再加上飲用的人的飲用習慣，變數真的很多。

招名威指出，目前會被檢出的衛生標準，生菌數包括沙門氏桿菌和大腸桿菌，標準以不超過10 CFU/mL。言下之意，若喝700 c.c.的含糖飲料，就等於至少喝了總共7000 CFU的細菌，到身體裡面，比較一下我們家的馬桶，它每單位CFU是1400左右，是高出很多的。

招名威指出，雖然7000 CFU這個數字不是誇張的多，正常人的免疫系統是可以輕易消滅這些細菌的，但食品中的細菌是生長非常快速的，以倍數成長，所以這些微生物只要條件充足了，它們就會呈現爆炸性成長，每12~15 分鐘就能分裂一次，8小時就可以長到100 萬個以上。

招名威指出，所以如果飲料本身的生菌數量非常重要，萬一細菌數買的時候就已經超標，加上若沒有喝完，放了一段時間細菌數就會暴增，喝了很容易引發食物中毒，為了減少這樣的風險，沒喝完就扔了吧。