台日關係近年愈發緊密，每逢遭遇天災時也彼此伸出援手，更站在面對威權擴張的最前線。前日本首相野田佳彥出席凱達格蘭論壇致辭時表示，台灣被排除在國際社會的防疫體系之外，令人相當擔憂，他也將持續支持台灣以觀察員的身分參與WHO。另外，台日關係密切，日本將利用各種機會，向包括中國在內的其他國家，不斷地指出台海和平穩定重要性。

野田首先恭賀台灣在巴黎奧運，總共獲得7面獎牌，尤其最後羽球男子雙打奪得金牌，連續2屆奧運，首次達成二連霸的豐功偉績。

野田表示，日本和台灣都是地震、暴雨、颱風等天災頻仍發生的地方，每當困難的狀況發生時，雙方總是互相伸出援手。其中2011年3月日本大地震時，日本總共收到來自台灣約200億日圓的善款捐助，台灣民眾發揮人溺己溺的精神協助日本，現在仍銘刻烙印在日本人心中。今年1月，能登半島地震後，日本也收到來自台灣政府及民間各界團體超過25億日圓的善款。

野田也提到，今年4月，台灣花蓮地震發生時，日本各地也充滿了「想對台灣報恩」的聲浪。在面對天災等極為艱困的情況下，日本人與台灣人之間的情誼紐帶，卻變得越來越堅固牢靠。

野田指出，新冠疫情爆發前的2019年，台灣的訪日旅客人數為489萬人次。如從台灣的總人口2300萬來計算，這是一個比例相當驚人的數字。2023年赴日旅遊的台灣人數，已經恢復到約420萬人次。今年1月到6月的半年期間，台灣赴日旅遊人數逼近300萬人次，已經遠超過2019年的最高紀錄。而新冠疫情爆發前，日本訪台旅客人數超過200萬人次。期盼未來兩國的人員互訪，能更進一步擴大增加。

野田說，台灣被排除在國際社會的防疫體系之外，令人相當擔憂，尤其2023年桃園國際機場的旅客運量約為3535萬人。國際社會必須有共同的危機感才行。然而，今年的世界衛生大會（WHA）上，會員國依舊沒有同意台灣以觀察員的身分參加。這已是連續8年，台灣被排除在外。

野田指出，日本在應對全球衛生的課題上，向來認為不應該造成地理上的空窗地帶，「病毒不分國界，守護全球的安全，需要全世界共同合作」。讓政治及外交上敏感的問題，介入全球衛生健康和安全管理是錯誤的作法。

野田肯定台灣從SARS到豬流感，以及過往在本地區發生的傳染病大流行妥善處理的豐富經驗，世界各國應該多學習台灣的見識和成就，他將繼續堅定支持台灣以觀察員的身分參與WHO。

另外，台灣積極推動加入CPTPP，野田表示，對日本而言，台灣是共享自由、民主、基本人權、法治等普世價值極為重要的夥伴，日本歡迎台灣申請加入，台灣半導體產業快速發展，已經成為全球半導體供應鏈中不可或缺的一環。

野田最後說，2021年4月，日本和美國在美日元首高峰會的聯合聲明中，除了強調台海和平與穩定的重要性外，並敦促兩岸問題要以和平的方式解決。此項聲明內容，同年6月在G7元首高峰會的聯合公報中，再次載明該項聲明。

野田強調，日本將利用各種機會，向包括中國在內的其他國家，繼續不斷地指出這一點的重要性。世界各國現在都開始意識到台海和平穩定的重要性了，這已變成世界的共識，尤其是與台灣有密切關係的鄰國日本，應該率先持續不斷地向國際社會傳達此一訊息。他也堅決反對任何單方面想透過武力或脅迫方式改變現狀的企圖。

野田回顧，2012年他以《對明天的責任：三種睿智》為主題的演說指出，在未知的時代要生存下去，考驗我們的不是知識和資訊量多寡的問題，而是人類所孕育出的各種智慧的真正價值究竟為何？而人類所獲得的第一項睿智，就是不僅是考慮「現在」而已，而是具有考慮「未來」的能力。第二項睿智，就是具有俯瞰思考我們所居住及賴以維生的地球的能力。第三項睿智，就是具有彼此間糾紛發生時，能以基於法規原則，理性處理解決問題的能力。

野田說，有鑑於烏克蘭、中東、朝鮮半島、南海、東海等情勢的發展，現在正是我們捫心自問，第三項睿智的真實價值，究竟為何的時候了。