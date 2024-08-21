時任國道警察的男子阿國（化名）遭指控，2022年經由網路認識識未滿14歲的少年，將他帶到一家汽車旅館房間內，阿國竟以生殖器及手指，對他做出性交行為，並在過程中以手機拍攝性影像，不法侵害少年的身體健康權、性自主決定權、貞操權及隱私權，導致少年身心受創，少年的父母憤而提告求償200萬元。

法院審理，少年的父母指控，兒子因阿國所為，讓他精神十分痛苦，身為父母的他們除憂心兒子的身心狀況，還需陪同兒子對抗內心創傷，他也也是同樣受到侵害，精神也相當痛苦，並且情節重大。因而訴請阿國賠償精神慰撫金，應給付給兒子100萬元，父母各50萬元。

阿國辯稱，此案的刑事判決，認定他對少年做出的性交行為，並未違反少年的意願，因此少年的父母對年的監督權，並沒有受到實質損害。

法官考量，阿國刑事判決部分，被依對於未滿14歲之男子為性交罪及公務員拍攝少年性影像罪，從一重論對於未滿14歲之男子為性交罪，處有期徒刑3年4月。

法官認，阿國故意侵害少年性自主人格權、貞操權，造成少年身心受創，妨害其身心健全發展，侵害情節堪屬重大，依民法第184條第1項前段、第195條第1項規定，阿國自應對少年所受精神上之損害負賠償責任。

而少年的父母對於未成年兒子，負有保護、教養的權利義務，而阿國所為已嚴重影響少年身心發展，父母除需陪同面對此痛苦，自身也同樣遭受痛苦，且需付出更多心力關懷、陪伴、輔導，並重建正確的性觀念、如何保護自己不受侵犯等。

日前依法宣判，阿國應賠償少年，以40萬元為適當，並賠償其父及母，以各20萬元為適當。可上訴。

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