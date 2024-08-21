民進黨賴系立委林宜瑾的國會辦公室今（21）日早遭檢調大動作搜索，案情疑似與助理費有關。然而，由於主導此次行動的南檢走錯樓層，有媒體稍早誤報，是近期風波不斷的民眾黨立委黃珊珊辦公室遭搜索，氣得黃砲轟「唯恐天下不亂」。

根據《中國時報》報導，檢調今一早前往中興大樓林宜瑾辦公室搜索，他們疑似走錯路、先前往7樓，所以一度誤傳在7樓黃珊珊辦公室被搜索。而據了解，這次行動是台南地檢署率隊北上，案情疑似與助理費或是標案有關，目前檢方仍在搜索中。

而在稍早，《鏡週刊》報導指稱，黃珊珊的辦公室遭搜索，事後證實是林宜瑾辦公室遭搜索後，他們緊急為此致歉，但仍引起黃的強烈不滿，她在臉書發文痛批，《鏡週刊》「製造假新聞，唯恐天下不亂？」他們以不實報導發出快訊，製造她的辦公室遭搜索的虛假資訊，未盡媒體應查證之責，違反第四權應有的自律守則，「本辦公室強烈譴責」。