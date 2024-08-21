詐騙猖獗，這回詐騙集團動腦到郵件，不少人因為郵差配送信件或包裹時不在家，會留下通知單，請收件人到郵局領取，不過近日有民眾發現通知單上有郵務專員的手機號碼，要求回電，一旦回撥可能就被盜取個人資料遭到詐騙；對此，高雄市仁武分局表示，「這是詐騙」，請民眾勿上鉤。

高雄市仁武分局在臉書粉專貼出一張假的郵局包裹單，內容上顯示配送異常，要民眾於平日上午9時30分至晚上9時內，撥打郵務專員的手機號碼，粉專直言：「「這鐵定詐騙的啊！我們這裡的郵局，掛號連電鈴都不按、電話都不打了，哪可能給你留電話」、「郵局營業時間才不會到晚上9點」、「正牌的郵件招領單會註明是哪間承辦郵局」、「「這是詐騙，請各位協助宣傳，郵差不會留手機號碼」。

其實，中華郵政之前就提醒民眾，若投遞包裹、郵件不成功，會優先聯絡寄件人而非收件人，若真的留下電話號碼供民眾聯繫，留下的也是各郵局的市內電話。

事實查核網站MyGoPen也說明，這張假的通知單上有4個關鍵破綻，無收件人或寄件人的姓名、地址、無掛號、包裹郵件號碼、不會提供手機要民眾聯繫，另「配送」非郵政用語，正確是使用投遞一詞，仔細觀看，仍可發現破綻，民眾必須清楚識別，避免落入詐騙集團陷阱。