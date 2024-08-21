美國《紐約時報》20日發文披露，美國總統拜登今年3月批准了一項高度機密的核戰略計畫，首次將美國的威懾戰略重心轉向「中國擴展核武庫」帶來的威脅。文章稱，美國防部認為，未來10年，中國核武庫的規模和多樣性將能與美國和俄羅斯相媲美，因此做出了這一轉變。

此前，白宮從未宣布拜登已批准這項名為《核武器使用指導》（Nuclear Employment Guidance）的修訂戰略。在這份文件中，拜登命令美國軍隊為與俄羅斯、中國和北韓可能發生的協同核對抗做好準備。

報導指，這份每4年左右更新一次的文件屬於高度機密，沒有電子版，只有少量打印件分發給少數國家安全官員和美國防部指揮官。但在最近的談話中，兩位拜登政府高官獲准以謹慎克制的一句話提及這一戰略變化。

本月早些時候，今年5月從美國防部離職的麻省理工學院核戰略專家納朗（Vipin Narang）透露，拜登「最近發布了最新的《核武器使用指導》，以應對多個擁有核武器的對手」。他特別提到，《核武器使用指導》考慮到了中國核武庫「規模和多樣性的顯著增長」。

美國國家安全委員會軍控和防擴散高級主任瓦迪（Pranay Vaddi）6月也曾提到這份文件。他說，新戰略強調「需要同時威懾俄羅斯、中國和北韓」。

報導稱，無論誰拿下本屆總統大選，都將面臨一個比3年前更變化、更動蕩的核環境。自杜魯門擔任美國總統以來，這一戰略一直壓倒性地聚焦在蘇聯和俄羅斯的武器庫上。如今拜登批准的新指導文件表明，情況正在迅速轉變。

報導指，過去，美國的對手能夠協調核威脅以戰勝美國核武庫的可能性似乎很小，但俄羅斯和中國正在形成的夥伴關係，以及北韓和伊朗向俄羅斯提供在烏克蘭戰爭使用的常規武器，從根本上改變了美國的想法。

《紐約時報》6月曾引述瓦迪的話稱，如果中國和俄羅斯的核戰略「不做出改變」，美國可能會被迫擴大自己的核武庫。文章認為，這是美國迄今為止發出的最明確的公開警告，表明美國準備從單純的核武庫現代化轉變為核武擴充。