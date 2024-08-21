為配合新莊中正路1200mm汰換管線工程，台灣自來水公司將在24日上午9時至25日上午8時停水，共計23小時，屆時新莊、泰山地區將有8935戶受到影響。新北市水利局表示，在停水期間共設置8處臨時供水站及水車隨時待命，民眾可親自前往供水站取水，或聯繫台水公司協助送水，同時也呼籲，停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災。

停水地區分別為新莊區中正路696號至700-18號雙號側、天泉一街、天泉二街、天祥街、中正路力行巷、新北大道7段、雙鳳路、鳳山街、壽山路；泰山區貴和里（明志路3段單號513至533號、雙號470至572號)、壽山路、德安街、貴鳳街、貴陽街、新北大道6段至7段單號側，以上區域均含周邊巷弄。

8處臨時供水站則設置於新莊新北大道7段225號、雙鳳路75號、雙鳳路106之1號、雙鳳路135號、鳳山路與天泉二街口、鳳山街21號、天祥街114號以及泰山區壽山路104號旁。