近十年來AI興起，智慧醫療的應用也蓬勃發展。新光醫院與仁寶電腦今日（21）簽署合作備忘錄，宣示展開醫療AI戰略合作，加速將AI應用在醫療落地服務上。

新光醫院院長侯勝茂表示，新光醫院擁有優秀醫療團隊，醫院自研模型也不斷出爐，此次與深耕醫療AI發展的仁寶電腦合作，「強上加強」，將運用更先進AI設備，提升醫療品質、降低醫療負荷。

雙方首個合作項目將從AI醫療影像「定量肺纖維化」開始，針對間質性肺疾病晚期所導致的肺部纖維化，透過高解析度電腦斷層掃描影像（HRCT），訓練Al進行定量分析。

新光醫院放射科主治醫師楊必立說明，肺纖維化是不可逆的，因此判讀肺纖維化在肺部佔比多高，對病人來說很重要，AI應用將能更精準地計算肺纖維化面積，相較於傳統人工半定量分析，將能大大提升效率。

仁寶電腦將提供AI PC設備，新光醫院放射科醫師團隊則提供AI模型與場域驗證，透過仁寶旗下醫療通路品牌神寶醫資，推廣AI醫療影像應用於醫院服務。神寶醫資表示，期待未來能將肺纖維化的AI應用，拓展到更多醫療院所落地運營，提升國人精準醫療福祉。

新光醫院副院長洪子仁指出，響應衛福部推動次世代數位醫療發展，新光醫院已完成核心資訊系統轉置、推動電子化病歷，提升醫療照護品質，並打造綠色機房，一年節省近10萬度用電，實踐永續發展。

仁寶電腦董事長陳瑞聰表示，仁寶積極將AI應用貼近民眾需求，國人常見的五十肩、腦波壓力、聽力檢測，都已能運用AI檢測，未來也將推出更多設備，提供醫院AI 算力的需求。