明（22）日就是24節氣中的「處暑」，象徵穀物豐收，萬物開始進入收成的階段，各種好運也將接踵而至。塔羅牌老師艾菲爾在臉書公布5生肖將各自迎來不同的好運，其中屬鼠者正、偏財旺盛，不僅工作上有望獲得獎金，投資也有意外收穫。

▌生肖馬

生肖馬處暑節氣在人際關係上會格外順利，特別是在感情上，單身者有望遇到與自己志趣相投的對象，彼此關係進展迅速且順利，並展開一段穩定而幸福的感情；有伴侶者則會與另一半的感情更加融洽，共同度過更多美好的時光。

▌生肖羊

生肖羊處暑節氣在工作狀況會有明顯改善，可能會得到上司的認可，並得到升遷或加薪的機會，也有望推進自己的計劃，同時應付各種挑戰；對於創業的屬羊者而言，可能會遇到理想的合作夥伴或投資機會，且創意和努力都會得到充分的展現，讓事業進一步發展。

▌生肖鼠

生肖鼠處暑節氣的財運將大幅提升，不論是正財運還是偏財運都有不錯的收穫，工作上可能會因為出色的表現而獲得額外的獎金或紅利，有投資習慣的屬鼠者，則有機會獲得意外的投資回報；另外，屬鼠者對於理財和金錢的敏銳度也在這段時期顯著提升，能夠更正確的管理財富，並在必要時做出正確決策。

▌生肖豬

生肖豬在處暑節氣與家人的關係會更加融洽，無論是與父母、伴侶或子女之間的互動，都會顯得格外順暢，彼此之間的理解與支持也會進一步加深；另外，屬豬者這段期間在家庭中可能會舉行小小的慶祝儀式或喜事，讓家庭生活更充實而愉快。

▌生肖兔

生肖兔處暑節氣能遇到在事業或生活中給予幫助的貴人，可能是上司、同事、朋友或是在關鍵時刻提供支持的陌生人；因此，屬兔者應該在這段時間內多加留意身邊的人際關係，保持謙虛和感恩的心態，才能吸引和留住貴人運。

★最近財運走旺？哪裡會有飛來桃花？快上《中時新聞網》LINE，鍵入自己的「星座」名稱或「運勢」搜尋。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。