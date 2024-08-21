根據統計，8月的第1周，外資共賣出7,770億日圓，約52.8億美元的日股、日圓以及期貨等金融商品。其中，大部分是變現性最強的期貨，被大幅賣超1.273兆日圓，金額是自去年10月以來最多。但外資在同1周也買超日股現貨，總計近5000億日圓，創4個月以來最大。

日本投信業者Shinkin指出，憂心日本央行升息以及美國經濟成長趨緩的外資，就短線操作來說，大都是脫手期貨。不過，若從逢低介入以及基本面來看的外資就是買進日股，日本的通膨在這些外資眼中不屬於利空。

因比成分股較多的東證指數期貨（Topix futures）波動要大，故短線投資人較愛操作日經指數期貨（Nikkei futures）。日本交易所集團（JPX）統計，外資8月初拋售對象主要集中在日指期，大賣8,330億日圓。

這是自2023年3月以來最高金額，約1年半前，美國矽谷銀行（SVB）以及瑞士信貸陸續倒閉，市場因擔憂會出現全球金融危機，故日指期一度慘遭拋售。相較之下，東指期8月初只被賣出6,000億日圓上下，金額是從SVB關門以來第5大而已。

日股投資人表示，若要避險的話，許多只做多的比較喜歡出脫東證指數期貨，因為投資組合是以東證為主要的基準指標（benchmark）。其實，日經指數比較少被當作基準，因為屬性偏向單純的價格加權（price weighted）。因此，有些個股的權重是高的不成比例，像是迅銷、東京威力科創，以及軟體銀行等。

另外，只看多頭的投資者會利用日股大跌時，趁機逢低搶進現貨市場。野村證券表示，其中最好的例子就是日本政府退休基金（GPIF），因為要重新平衡自己的投資組合。

目前，GPIF一定要把總資產的25%金額放在股市內。所以，若股市出現大跌，為了保有規定的投資比例，就要再投入好幾兆日圓到股市內。被包括代替GPIF等退休基金操作的金融業者，這次僅買入4210億日圓，表示市場要在GPIF大肆買進前先進場。

根據統計，在8月初日本股市暴跌之後，外資今年迄今首次賣超日股，可以看出部分外國投資者暫時對日股失去信心。因為，光是8月的第1周，在日股的現貨與期貨市場，外資共大賣1.663兆日圓。

分析師認為，外資會出線這些賣出行為，主要要歸咎於期貨被拋售。2024年到目前為止，已有5.4兆日圓等值的日股期貨遭到賣出，但同時有3.8兆日圓的期貨被買進。

這表示萬一以後日股行情變好，空頭勢必將大舉回補。估算日經指數期貨大概還有約1兆日圓的空頭部位，這些做空的金額雖比高峰時期要少，但對日股後市來說，也是上漲的動力之一。