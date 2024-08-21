全球電動車市況不佳，車用半導體IDM廠陷入庫存調整，順德上半年車用產品年減逾10%，不過，經過一年多庫存去化，且智能車滲透率提升，車用IDM廠多看好明年車用半導體可望重返成長，近期亦重啟拉貨，帶動順德車用導線架營收回神，順德預估，今年下半年車用電子產品營收可望年增雙位數。

除車用產品訂單增溫，在AI伺服器部分，順德也跟上成長列車，成功開發因應GPU高速運算降溫所需的穩壓器導線架，預計明年第1季開始出貨8KW(8000瓦)的PSU導線架，受惠於AI伺服器進入高成長期，順德穩壓器訂單量由原先近3KK暴增5到6倍，在手訂單量約15KK~18KK，成為順德明年營運成長新動能。

順德今年上半年稅後盈餘為3.83億元，每股盈餘為2.1元，累計前7月合併營收為61.74億元，年減3.61%，順德預期，今年電子部門營收可望年增2%到4%，文具年增8%，車用產品持平，工業及消費性產品則各年增4%到6%。

日系外資最新報告正向看待順德前景，重申順德「買進」評等，目標價166元。