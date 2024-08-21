「情歌天后」梁靜茹走出失婚風波後，近年將重心全放在演藝事業。雖然忙於舉行《當我們談論愛情》出道20週年巡迴演唱會，仍不時和粉絲分享日常點滴。但這幾天卻毫無預警的關閉臉書、Instagram、threads等社群平台，讓粉絲不知發生甚麼事，擔憂不已。

梁靜茹今年6月在Instagram寫下「我想跟過去好好道別」，不過並未說明任何原因，讓人擔憂她的近況。沒想到8月初才剛結束大陸佛山站演唱會後，無預警關閉所有社群帳號。有人截圖到梁靜茹關閉threads的最後PO文，內容寫道：「適度焦慮，適度忙碌，適度慵懶，適度勤奮，適度關心，適度抽離，現代人模式，隨時開啟AI，就是必要時的按鍵，您學會了嗎，燒腦啊」，推測可能只是想暫離網路平台，暫時好好休息一下。

梁靜茹Instagram帳號已經關閉。（圖／梁靜茹Instagram）

梁靜茹在Threads的帳號已經搜尋不到。（圖／Threads）

而對於梁靜茹無預警關閉所有社群的行徑，所屬經紀公司回應：「謝謝大家關心靜茹，她很好，只是最近在整理社群媒體，順便多花時間看書和攝影。」沒有明說細節，但希望外界不要過度聯想。而她下個月在大陸還有巡演，如今依舊照常舉行未做取消，相信梁靜茹屆時就會如期在舞台上與粉絲相見。

梁靜茹只剩微博帳號還在經營。（圖／梁静茹微博）

至於梁靜茹唯獨微博帳號沒有關閉，她在微博PO文最新一篇是8月14日，曬出正在刷牙的自拍照，還對著鏡頭露出一抹微笑，並且向所有粉絲打招呼：「下午好 ​​​」，看來心情相當不錯。由於只有微博帳號沒有關閉，不免讓人猜測是否另有隱情。