男神許光漢暑假陸續推出韓劇《無路可走：輪盤賭》以及主演電影《關於我和鬼變成家人的那件事》前傳影集《正港分局》2部作品，但昨（20日）社群平台Threads上有網友發文爆料，表示在替代役訓練班看到許光漢入伍。今（21日）早又有網友稱在軍訓中心目睹了剃平頭的許光漢，更有人自稱男友是成功嶺的長官，留言說「他是去當替代役唷在成功嶺新訓21天」。對此，許光漢經紀公司也證實了「正入伍服役中」。

許光漢昨缺席《正港分局》記者會，僅透過影片方式參與，當天網路上有紛紛傳出有人目擊他已入伍當替代役，也有猜測可能是去教召。對此，經紀公司今天一早低調回應媒體：「感謝大家關心，光漢目前正入伍服役中，懇請給予空間，也一起期待明年回歸後，能夠帶給我們更多美好的作品。」但對於地點及退伍日期等，僅低調說：「不好意思，其他細節我們就不多作回覆了，團體生活也怕影響到其他人，謝謝大家。」