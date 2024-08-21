台灣大哥大擴大5G AIoT生態系，結合5G、AI和大數據分析，串聯台灣大「智慧物聯網管理平台」，拓展垂直應用生態圈，用戶數年成長超過五成。透過24小時的平台管理與海量數據，提供遠端監控、數據分析、安全管理等功能，協助業者即時監控各站的借還狀況，精準掌握消費者喜好，為企業用戶實現設備的智慧化營運和數據導向的決策，同時優化用戶體驗，消費者則可透過App一鍵查詢各租借站的即時狀態，享受無縫的共享體驗。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，隨5G、AI技術的快速發展，物聯網(Internet of Things, IoT)已從傳統的硬體設備串接，進化為以數據驅動、軟硬整合的智慧物聯網(The Artificial Intelligence of Things, AIoT)。台灣大落實Telco＋Tech策略，運用電信科技、5G、大數據與千萬級用戶營運經驗，以網路佈建、平台建置和創新應用三大優勢，拓展車聯網、智慧三表與監控、智慧零售三大5G AIoT領域應用，營收相比去年同期增加60％，台灣大以科技賦能企業客戶，將AI深度融入物聯網管理平台中，透過持續性的數據累積與分析學習，讓智慧物聯網更具動態性，不僅便於設備與裝置的管理，未來還可進一步處理更高層次的複雜任務，並實現個性化的用戶體驗。

車聯網時代的來臨，智慧化、個人化的需求提升，車聯網更是加速智慧聯網車輛成長的一大助力，台灣大持續深耕車聯網市場，以5G低延遲、大頻寬等優勢，結合雲端資料庫與車用平台，串聯台灣大「智慧物聯網管理平台」，快速部署車聯網應用，與電動車龍頭特斯拉、WeMo、微笑單車Youbike 2.0、台灣知名叫車平台，以及國內外指標車廠合作，實現車輛的遠端監控、行車數據分析、車輛故障排除等功能。同步看準電動車充電產業趨勢，自建 「MyCharge」平台，建置電動車充電樁設施，積極布局共享移動市場。

台灣大哥大物聯網應用在智慧城市領域也取得豐碩成果。從智慧三表(水表、電表、瓦斯表)到環境監測，以及穿戴設備、醫療設備、智慧零售等，與生活息息相關的物聯網解決方案。以智慧三表為例，透過物聯網技術，實現了遠程抄表、偵測異常使用狀況、帳單管理等功能，幫助用戶更精準地掌握能源使用情況，實現節能減排。在智慧零售領域，則利用物聯網技術，優化販賣機或POS機的雲端管理庫存等功能，提升銷售效率，為消費者提供更便捷的購物體驗。以整體台灣大物聯網服務與去年同期相比企業用戶數成長超過50％，智慧三表更成長近70％，顯示市場需求與耕耘成果。