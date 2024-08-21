一名50多歲男子求診，主訴半年內發生2次昏倒，且都是在如廁後就突然頭暈失去意識，但進一步檢查心臟卻完全沒有問題，令他十分擔心。醫師表示，上廁所後的昏倒較常見於中年族群，主要原因在於排便或小解過程中，需要腹部用力加壓與憋氣，容易造成心跳變慢、血壓下降，從而出現頭暈、失神，甚至昏倒。

心臟內科醫師劉中平在個人粉專發文表示，昏倒是心臟科門診常見症狀，其中上廁所昏倒更是重中之重，除了擔憂心臟狀況外，廁所內充滿了磁磚及堅硬的洗手台，較容易造成外傷和頭部出血。然而，該男子如廁昏倒醒來後，自覺身體沒有異常，檢查心臟功能完全沒問題，就連24小時心臟記錄器也都沒有特別的變化，深怕不知道意外何時會再次發生。

談及男子昏倒原因，劉中平解釋，不管是排便或小解，過程中需要肚子用力加壓與憋氣，若過於強烈或持久，會使回流到心臟的血液量減少，導致血壓下降；而腹部壓力增加時，若刺激到頸動脈的壓力受器，則會產生迷走神經反射，反而讓心跳變慢。當同時心跳下降與血壓變低時，就會讓人頭暈、失神，甚至昏倒的情況。

劉中平說，一般昏倒常見於年輕女性或高齡長者，但上廁所後的昏倒，則是中年人比較常見。而大部分如廁後的昏倒都是迷走神經興奮所引起，想預防就應盡量避免便秘與憋尿，平時多喝水、多吃蔬菜與水果，以及上廁所時不要太用力，且要有充裕的如廁時間。此外，廁所內裝扶手、地板加軟墊，也都是避免危險的方法。

劉中平提醒，若昏倒前有胸部悶痛或是心跳加速的症狀，於昏倒後無法立刻爬起來，且長時間失去意識，務必要請醫生詳細評估是否有心臟或腦部的疾病。