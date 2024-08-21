台灣菸酒最年輕的董事長湯期安今日走馬上任，交接典禮致詞時提到希望可以讓台灣菸酒這個百年企業可以「年輕化、更有活力」，注入新的意象。

湯期安今年只有43歲，是台灣菸酒有史以來最年經的董事長。成功大學高階管理碩士，曾任鑫品置業、裳麥投資以及桐核麥生技董事長。

湯期安表示，上任之前拜訪原董事長丁彥哲，原定是要會面一小時，後來竟然討論了3個小時，與他分享台酒的經驗和傳承。

他也很感謝財政部給他機會，參與這份特定的使命與殊榮，他相信台灣菸酒百年企業有相當的人才、並且已經有相當的基礎，在此架構之下可以精確地溝通跟快速的整合。期待台灣菸酒團隊在行動創新的推動下延續進步並且在新的領域進步、並且永續。

湯期安將帶領這個龐大企業讓它更有彈性和年輕化，甚至更有活力，他也會用過去所學與團隊一起合作，為這個百年企業年輕化甚至更有活力、注入新的意象，邁向新的里程碑。