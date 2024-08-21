前交通部長李孟諺19日遭爆不倫戀請辭獲准，而爆料提到這起事件的女方，住在遠東航空前董事長張綱維旗下集團的高級社區「樺福水悅」，李又曾被爆出與張綱維會面，引發討論。名嘴陳揮文表示，台北有這麼多建案，但李孟諺的小三跟總統府秘書長潘孟安都被爆出住在有爭議的建商，「請問賴清德的標準是什麼？難道賴清德要說一切是巧合？」

對於李孟諺的小三住在張綱維相關的高級社區，陳揮文昨在政論節目《新聞大白話》表示，過去遠航爭議非常大，而剛請辭交通部長的李孟諺在擔任行政院秘書長時，就見過遠航老闆與委任律師，他的小三在永和住的房子，又剛好就是前遠航董事長張綱維蓋的房子，台北這麼多房子、這麼多建商，剛好李孟諺的小三就住那裡？純屬巧合？

陳揮文提到，國民黨立委王鴻薇曾踢爆，總統府秘書長、時任賴清德競選總幹事潘孟安入住台北市萬華「力麒御品」豪宅，與建商利益匪淺，遭潘孟安提告，一審王鴻薇敗訴。但台北這麼多建案，潘孟安租一間房子就剛好租到財團建商的房子，而這個財團過去在屏東有推案，潘孟安也當過屏東縣長，難道要說這是巧合？

陳揮文質疑，潘孟安為總統府秘書長，同為賴清德的競選總幹事，李孟諺也一路跟賴清德從台南一直到行政院，「請問賴清德的標準是什麼？難道賴清德要說一切是巧合？」