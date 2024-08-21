美國副總統賀錦麗成為民主黨總統提名人後，前總統歐巴馬20日於民主黨全國代表大會與妻子蜜雪兒歐巴馬為她站台。有消息指出，他私下還請幕僚聯絡賀錦麗團隊，主動提供她競選所需人才，打破先前因沒有主動表態支持賀錦麗所傳出的不和傳聞，而歐巴馬當時沒有馬上發聲支持的原因也隨之曝光。

拜登宣布退選由賀錦麗接棒時，歐巴馬並沒有第一時間發聲支持，引起外界猜測兩人不和，甚至有消息指出，歐巴馬得知賀錦麗要出來選時非常沮喪，深怕賀錦麗會搞砸邊境、移民相關議題，而他原本屬意的人選是亞利桑那州參議員、前太空人凱利（Mark Kelly）。

不過歐巴馬很快在幾天內就公開表態支持賀錦麗，據路透指出，歐巴馬2008年、2012年競選重量級幕僚便加入賀錦麗團隊，包含前競選經理普洛夫（David Plouffe）與副經理理坎特（Stephanie Cutter）。

據消息人士透露：「歐巴馬希望賀錦麗了解，她可以招募任何她需要的人手」。一名歐巴馬幕僚說：「歐巴馬竭盡所能支持賀錦麗，包括政策、戰略建議或籌款，當然還有加入競選行程拉票」。

而歐巴馬當時沒有馬上表態支持賀錦麗出來選，是因為他在等待有沒有其他黨內競爭者，他等了幾天後發現黨內沒有其他人要出來選，他便馬上公開支持賀錦麗。

而歐巴馬的妻子、前第一夫人也在美國時間20日的民主黨代表大會上，公開站台支持賀錦麗，敦促美國人民投票給賀錦麗與華茲，「當我們擁抱這種新的希望感時，讓我們不要忘記我們所感受到的絕望。」

歐巴馬也警告人們不要放鬆警惕，因為距離選舉日還有不到三個月的時間，民主黨將面臨一場「艱苦的戰鬥」。