台中2019年大雅鐵皮違章工廠火災，消防員謝志雄、張哲嘉救災殉職，謝男妻小認為消防局無視已全面燃燒，命隊員執行煙熱監測任務及未安排水線等過失，提起國賠求償，一審以謝執行公務救災罹難，有相關撫卹及補償辦法，不適用《國家賠償法》而判決駁回，案經上訴，台中高分院今天判決駁回，仍可上訴。

謝妻及3名子女主張，台中市消防局西屯分隊小隊長，無視倉儲區已全面燃燒、內部無人受困，仍命令隊員執行煙熱監測任務，且未依「無線電通訊原則」規定及未安排水線伴行等過失，導致謝逃生不及殉職，因而請求國家賠償。

台中市消防局抗辯稱，消防人員對國家有特別權力服從關係，並非一般人民，因救災任務死亡，有公務人員撫卹法、公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法進行撫卹或補償，不適用《國家賠償法》，且已發給謝志雄遺族撫卹及補償。

一審認定公務員不具《國家賠償法》第2條所稱之「人民」，判決駁回。案經上訴二審，台中高分院審結今天仍判決駁回，仍可上訴。