高雄一名60多歲陳姓男子去年5月底第三度酒駕且無照被警方查獲，被裁罰18萬元並因違反公共危險罪入監服刑，因未繳清18萬元罰款被移送行政執行署高雄分署執行，房子遭到查封，最近陳男想將房子出售，因在監服刑，最後由其女兒代為繳清罰款及欠稅21萬餘元，才得以將房屋出售

陳男是去年5月29日無照酒後騎機車，在鳥松區本館路、本昌路被警方查獲，警方發現陳男是10年內無照第3次以上酒駕被查獲，遂依違反道路交通管理處罰條例裁罰18萬元且終身不得考領駕駛執照，18萬元罰款因逾期未繳，被移送法務部行政執行署高雄分署執行。

高雄分署查出陳男的已無存款可供執行，且於去年8月間因違反公共危險罪入監服刑，高雄分署遂將陳男名下，位在高雄市大樹區的房屋與土地先行查封登記。

最近陳男想將被查封的房屋出售，行政執行官向陳男女兒表示，必須繳清罰款才會發函塗銷查封，陳男女兒遂偕同代書一起到高雄分署，就陳男另所欠繳的使用牌照稅、房屋稅等共21萬餘元，一次現金繳清，才順利將房屋出售。

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