台南幫又出有事了！民進黨立委林宜瑾今天（21日）早上辦公室遭檢調搜索，疑似涉及助理費涉及不法，待檢調對外說明，立法院方面對此表示偵查不公開，對案情並無所悉。國民黨立委李彥秀認為，從前交通部長李孟諺外遇案，到林宜瑾遭到無預警搜索，顯然並非巧合，民進黨內的派系鬥爭「刀刀見骨」「一刀斃命」，而且顯然是有謀略有步驟的。

檢調一早就前往搜索林宜瑾辦公室，立法院派人陪同，不過對於案情內容，立法院表示，院方是依法及立法院往例由檢方通知院方後，院方派人陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。

國民黨團書記長洪孟楷表示，案情尚未明朗無法進一步評論，但是政治人物要為自己所作所為負責，林宜瑾應該對外說明清楚給國人交代。他也提到，從李孟諺到林宜瑾，案件本身是若要人不知，除非己莫為，但是這段期間的政壇動盪，也考驗賴清德總統統御能力，有讓外界感覺民進黨內鬥的感覺，互相內鬥消耗台灣社會能量不是好事。

李彥秀表示，後續政治效應對賴清德來說，無疑是「政治海嘯」般的反撲。林宜瑾委員是賴清德嫡系、新潮流子弟兵，更被歸類為「新賴系」的核心成員。一個月前，民進黨大阿哥鄭文燦被羈押禁見，她就提出警告，「賴清德在羽翼未豐，腳步未站穩之際，就打破派系共治的傳統，急於當民進黨的共主，恐怕將面臨『反賴陣營』的全面反撲。」

李彥秀指出，從前天的李孟諺案，到今天林宜瑾委員辦公室遭到無預警搜索，顯然並非巧合，民進黨內的派系鬥爭「刀刀見骨」、「一刀斃命」，而且顯然是有謀略有步驟的，就是要讓沒有從一年前「陳宗彥事件」學到教訓的賴清德「芒刺在背」、「寢食不安」。

李彥秀表示，賴清德處處充滿權力危機感，急於成為「共主」，卻缺乏宏觀戰略與謀略，想到什麼就說什麼、想到什麼做什麼，從2020初選挑戰蔡英文、黃承國事件、鄭文燦事件，賴清德「政治暴走」性格展露無疑，這次賴清德是否會伏首稱臣？還是會引發更大的派系廝殺？恐怕是民進黨內最熱門的話題。