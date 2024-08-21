近年墾丁人潮銳減，屏東熱門景點大洗牌，根據交通部觀光署統計，去年屏東各景點觀光人次冠軍是車城福安宮，共吸引488萬人次朝聖；第2名林後四林平地森林園區有193萬人次造訪；第3名則是大鵬灣遊憩區。值得關注的是，昔日旅遊勝地墾丁南灣遊憩區，去年只有35萬人次，排第10名墊底。

根據觀光署公布的屏東各景點觀光人次，去年最多人造訪的是車城福安宮，共吸引超過488萬人次朝聖；第2名是林後四林平地森林園區，有193萬人次造訪；第3名大鵬灣遊憩區189萬人次；第4、5名分別為小琉球遊憩區及國立海洋生物博物館。

值得注意的是，昔日熱門景點鵝鑾鼻公園和南灣遊憩區人潮大減，鵝鑾鼻公園去年一整年只有36萬人次前往，排名第9；南灣遊憩區35萬人次，被擠到第10名。

實際查看車城福安宮的Google評論擁有4.6顆星好評，遊客大讚該廟宇是全台最大的土地公廟，香火鼎盛，除了拜拜祈福之外，還有許多土產可以買；另外裡面廁所很乾淨，附近設有免費的大型停車場，信徒絡繹不絕。