嘉義縣政府團隊在法國巴黎下水道博物館導覽人員引領下，深入塞納河旁地下了解下水道系統歷史和現代運作機制。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

巴黎市政府2015年再投入14億歐元，約500億台幣進行河川整治，並建造地下汙水儲水池、翻新下水道基礎設施和升級廢水處理廠。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

巴黎市政府2015年再投入14億歐元，約500億台幣進行河川整治，並建造地下汙水儲水池、翻新下水道基礎設施和升級廢水處理廠。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

巴黎市政府2015年再投入14億歐元，約500億台幣進行河川整治，並建造地下汙水儲水池、翻新下水道基礎設施和升級廢水處理廠。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應台積電在嘉義科學園區設廠，嘉義縣政府規畫在嘉義縣擴大縣治汙水廠興建再生水廠，昨（20日）嘉義縣政府團隊在法國巴黎下水道博物館導覽人員引領下，深入塞納河旁地下了解下水道系統歷史和現代運作機制，欲透過參訪及學習巴黎的汙水處理、雨水管理及下水道維護和管理經驗，來提升嘉義縣的城市環境品質。

縣府指出，下水道系統是進步城市的指標，更是生活品質重要的基礎建設，巴黎市政府1960年著手整治塞納河，2015年再投入14億歐元，約500億台幣進行河川整治，並建造地下汙水儲水池、翻新下水道基礎設施和升級廢水處理廠。

縣府表示，當地汙水處理設施在不斷擴充及現代化後，目前每天可處理超過300萬立方公尺汙水，成為歐洲最大規模的汙水處理設備，多年來的現代化措施已大幅改善塞納河的水質。

雖然塞納河水質仍受降雨影響，若汙水處理系統超過負荷，也會直接流入塞納河，導致細菌數量超標，今年巴黎奧運鐵人3項就曾受大雨影響，但也很快就降到標準值，證明治理仍具成效。

縣府指出，巴黎下水道系統擁有多項先進技術和應用，如淤積的汙泥發酵能產生沼氣發電，讓水資源管理成為重要能源供應來源，以及採用發動機、虹吸管、高壓水柱和處理砂石的唧筒卡車清除殘存物或淤積泥沙，以維護管線保持通暢，並利用地理資訊系統定期觀察地下水管道狀況，追蹤是否達到需清除程度，同時每年固定對同一段管道進行兩次檢體檢驗，記錄建檔做成資料庫。

嘉義縣目前有太保、朴子和民雄3座汙水下水道系統，正積極建置提高接管率，其中太保縣治特區接管率100％，已超越都會區標準。嘉義縣長翁章梁說，目前嘉縣汙水處理廠每日總處理量約2萬7900 CMD，公共汙水下水道普及率8.98％，接管率持續擴增中。

翁章梁說，縣府規畫在嘉義縣擴大縣治汙水廠興建再生水廠，供應6500CMD再生水，舒緩水資源開發壓力，確保民眾用水需求及穩定產業經濟，另縣治特區汙水下水道已建設完成，處理量可達6萬計畫人口，目前仍有充裕能量因應未來增加的人口。