民眾黨不分區立委、台北市前副市長黃珊珊，因柯文哲競選總統的政治獻金事件爭議，遭民眾黨中評會開罰「停權3年」，換言之2026地方縣市首長選戰，黃珊珊將無法代表民眾黨參選。而即將於2026爭取連任的現任市長蔣萬安則直言，距離選戰還有很長一段時間，會專注在市政上為市民提供更好的服務。至於是否會爭取「小草」的支持，達到台北藍白合？蔣則強調市政不分藍綠，市府就是全力協助民眾解決問題。

自民黨青年局21日上午，由局長、眾議員鈴木貴子率團參訪台北市政府。蔣萬安也親自接待，並於會前接受媒體訪問。被問到前市長柯文哲任內發生的北士科招標爭議，台北市議會專案調查小組報告也已經出爐，調查小組認為柯市府時代「為標而標」甚至因市長室會議，標案突然變不一樣？蔣則表示，北士科案已經進入司法調查，市府全力配合檢調，也希望盡快釐清事實，讓真相還原水落石出，如果有發現不法，絕對依法追究，如果沒有問題，也要還當事人清白。

而針對黃珊珊遭民眾黨停權，形同無法以黨的身分參選2026地方縣市首長選戰？蔣萬安說，距離選戰還有很長一段時間，現在就是專注在市政上面，持續為市民提供更好服務。現場記者則追問，是否會於此時爭取「小草」們的支持，並促進「台北藍白合」？蔣則強調，市政不分顏色，全力協助市民解決問題，並且持續提供更好的服務，來照顧所有的市民朋友。

至於柯文哲的妻子、北市聯合醫院醫師陳佩琪日前自爆創立人頭公司，疑似違反公務人員規範，不過陳日前又在臉書上改口稱「兒子自行成立公司」，態度180度大轉變引人咋舌，21日下午聯醫也將舉行考績會討論處理方式。蔣萬安表示，知情今天聯醫會邀請陳佩琪說明，一切就會依照法規、程序來進行。